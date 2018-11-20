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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Леся Нікітюк потролила суддів Танців з зірками: кумедне фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / Instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк пожартувала над суддями проекту "Танці з зірками", опублікувавши провокаційне фото на своїй сторінці у Instagram.

Нещодавно на сторінці Лесі Нікітюк у Instagram з’явилося кумедне фото, на якому ведуча за допомогою фотошопу показала Катерину Кухар і Влада Яму. Судді головного танцювального шоу країни зійшлися у парі.

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На місці журі вона посадила себе, Дмитра Комарова і Павла Зіброва. Всі вони виставили відомому хореографу і балерині по два бали.

"Всім гарного настрою", – лаконічно підписала зображення знаменитість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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