Влад Яма підкорив мережу чуттєвим фото з дружиною

Відомий український хореограф та суддя Танців з зірками поділився з шанувальниками ніжним кадром з дружиною. Користувачі оцінили ефектну та щасливу зіркову пару.

Влад Яма визнає, що довго залицявся до дружини і в підсумку добився її уваги. Тепер пара регулярно радує підписників в Instagram свіжими сімейними фотосетами і демонструє справжнє щастя. Так, танцюрист опублікував у мережі чорно-білі фото з дружиною Ліліаною та вразив ніжністю і пристрастю у їхніх відносинах.

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На кадрах видно, як Влад обіймає дружину і рукою намагається закрити об'єктив, ніби ховаючись від папарацці. Шанувальники пари не втрималися від компліментів.

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