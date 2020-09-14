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Коронавірус Карантин 1 вересня

Влад Яма підкорив мережу чуттєвим фото з дружиною

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Влад Яма з дружиною Ліліаною - фото 1
Влад Яма з дружиною Ліліаною / instagram

Відомий український хореограф та суддя Танців з зірками поділився з шанувальниками ніжним кадром з дружиною. Користувачі оцінили ефектну та щасливу зіркову пару.

Влад Яма визнає, що довго залицявся до дружини і в підсумку добився її уваги. Тепер пара регулярно радує підписників в Instagram свіжими сімейними фотосетами і демонструє справжнє щастя. Так, танцюрист опублікував у мережі чорно-білі фото з дружиною Ліліаною та вразив ніжністю і пристрастю у їхніх відносинах.

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На кадрах видно, як Влад обіймає дружину і рукою намагається закрити об'єктив, ніби ховаючись від папарацці. Шанувальники пари не втрималися від компліментів.

Влад Яма підкорив мережу чуттєвим фото з дружиною - фото 425213

Влад Яма підкорив мережу чуттєвим фото з дружиною - фото 425214

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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