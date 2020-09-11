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Леся Нікітюк вразила мережу нескінченними стрункими ніжками

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк недавно побувала на зйомках шоу "Топ-модель по-українськи" як запрошений експерт. Зірка не упустила можливості влаштувати фотосесію зі знаменитим фотографом Сонею Плакидюк, яка також працює в шоу. Ефектним кадром, зробленим в результаті цієї колаборації, Леді Ле поділилася в Instagram.

Так, на свіжому спокусливому знімку Леся Нікітюк сидить на високому стільці на білому тлі, на ній джинсові ультракороткі шорти і куртка, а також чорні шльопанці. Зірка підігнула одну ногу й притримує її руками, а другу витягнула на всю її нескінченну довжину.

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Волосся Лесі ефектно розпатлане, а сама вона пронизливо дивиться в об'єктив. "На довгофокусному", – підписала кадр артистка, натякаючи на довжину своїх ніжок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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