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Коронавірус Карантин 1 вересня

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Нещодавно співачка Наталія Могилевська з'явилася на публіці з бізнесменом Олегом Рижовим, тим самим розсекретивши їхні відносини. Пара разом відвідала закриття UFW-2020 року, де весь час трималася за руки. Через деякий час артистка вирушила на відпочинок за кордон, і, судячи з усього, не одна.

На своїй сторінці в Instagram Наталя Могилевська опублікувала серію фото, зроблених в Хорватії. На знімках зірка продемонструвала свою фігуру в купальнику, красиві пейзажі із заходом і морем, а на одній фотографії вона позувала з чоловіком, який її обіймав.

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Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424852
Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424853

Кадр зроблений здалеку, тому побачити обличчя супутника Могилевської досить важко.

"Ділюся з вами неймовірною природою, світанками та заходами. Як бачу і відчуваю її величність природу. Краса навколо нас, досить лише вміти придивитися", – прокоментувала кадри артистка.

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424849

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424850

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424851

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424854

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424855

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424856

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424857

Наталя Могилевська показала, де відпочиває під час пандемії коронавірусу - фото 424858

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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