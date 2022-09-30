"Оргія на Щекавиці": Сердючка з мамою відреагували на новий мем пікантним фото

Почуття гумору рятує українців навіть у найтемніші часи війни, тож вже мемна ідея з оргією на горі Щекавиця в Києві не стала винятком. Не пройшла повз і Вєрка Сердючка, ефектно натякнувши, що теж готується.

Новини про загрозу ядерного удару вже настільки заполонили інформпростір, що українцям довелось рятувати свій ментальний стан новою порцією мемів та жартів. Думки про те, як провести останні миті життя, перетворились в геніальні та дотепні ідеї, наприклад, кияни вигадали оргію на горі Щекавиця. Не оминули увагою цю тему Вєрка Сердючка та її мама. На офіційній сторінці зірки в інстаграмі з'явилось пікантне фото з інтригуючим підписом.

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У кадрі можна побачити, як Сердючка та її сценічна мама позують тільки у стрінгах, натякаючи, що вже готові до мемної вечірки на Щекавиці.

Ми майже на місці…, – жартівливо додала Сердючка у коментарі

instagram.com/v_serduchka

Допис настільки припав до душі та потішив користувачів, що серед коментаторів з'явився і ведучий Андрій Бєдняков. Він зауважив, що вже чекає "на рожевому простирадлі зліва від синього бідона з молоком".

Поки в українців все ще є почуття гумору, то перемога на інформаційному фронті за нами, а от реальний тримають наші неймовірні захисники. Тому не забувайте підтримувати українську армію та не втрачайте бойовий дух!

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