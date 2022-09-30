На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Оргія на Щекавиці": Сердючка з мамою відреагували на новий мем пікантним фото
-
- 240
Почуття гумору рятує українців навіть у найтемніші часи війни, тож вже мемна ідея з оргією на горі Щекавиця в Києві не стала винятком. Не пройшла повз і Вєрка Сердючка, ефектно натякнувши, що теж готується.
Новини про загрозу ядерного удару вже настільки заполонили інформпростір, що українцям довелось рятувати свій ментальний стан новою порцією мемів та жартів. Думки про те, як провести останні миті життя, перетворились в геніальні та дотепні ідеї, наприклад, кияни вигадали оргію на горі Щекавиця. Не оминули увагою цю тему Вєрка Сердючка та її мама. На офіційній сторінці зірки в інстаграмі з'явилось пікантне фото з інтригуючим підписом.
І ще: Фронтові будні: день Андрія Хливнюка на передовій показали у серії фото
У кадрі можна побачити, як Сердючка та її сценічна мама позують тільки у стрінгах, натякаючи, що вже готові до мемної вечірки на Щекавиці.
Ми майже на місці…, – жартівливо додала Сердючка у коментарі
Допис настільки припав до душі та потішив користувачів, що серед коментаторів з'явився і ведучий Андрій Бєдняков. Він зауважив, що вже чекає "на рожевому простирадлі зліва від синього бідона з молоком".
Поки в українців все ще є почуття гумору, то перемога на інформаційному фронті за нами, а от реальний тримають наші неймовірні захисники. Тому не забувайте підтримувати українську армію та не втрачайте бойовий дух!
Читайте також: Легендарний Ален Делон на пам'ять прочитав "Заповіт" Тараса Шевченка: відео
-
13:48У Патрульній поліції нагадали водіям про важливе правило з 1 жовтня
-
12:33Гороскоп на жовтень 2022: удача буде на боці цих трьох знаків Зодіаку
-
11:23Повний провал: фото найбільш невдалих татуювань
-
10:16День ангела Ірини: сумісність за іменем – які чоловіки підходять Ірам
-
09:28Ганчірки та губки для посуду: навіщо та як дезінфікувати
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 30 вересня
-
20:20Краще за секс: у мережі розповіли, що приносить задоволення на рівні з оргазмом
-
19:23Жовтень почнеться колоритно: синоптик попередила про погіршення погоди
-
18:201 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:27Артем Пивоваров та Alyona Alyona випустили хіт "Люлі-Люлі" на вірш Куліша
-
16:25"Дурні люди є усюди": переселенка з Харкова про менталітет у різних областях
-
15:27Як боротись зі стресом під час війни: лайфхаки від Олександри Заріцької з KAZKA
-
14:22"Оргія на Щекавиці": Сердючка з мамою відреагували на новий мем пікантним фото
-
13:21Дім – це не місто, а країна: історія Марини, яке переїхала з Києва в Івано-Франківськ
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Погода в Україні 30 вересня: у яких областях буде найхолодніше
-
11:13Привітання з Днем вчителя 2022: прикольні побажання зі святом 2 жовтня
-
10:43Привітання з Днем вчителя 2022: побажання від учнів і батьків українською
-
09:43Дідусь, який тренується зі своїми собаками, підкорив мережу – відео
-
08:52Як навчитися чітко формулювати свої думки
-
07:44Картинки з Днем вчителя 2022: вітальні листівки і відкритки вчителям
- 29 вересня
-
21:14"Ніякого розділення немає": Яна з Харківщини про життя в Івано-Франківську
-
20:50Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону
-
19:54Клопотенко розповів, як приготувати журек: рецепт смачного польського супу
-
19:21Нова Пошта оголосила суттєву знижку на доставку у неділю
-
12:33Гороскоп на жовтень 2022: удача буде на боці цих трьох знаків Зодіаку
- 30 вересня
-
20:20Краще за секс: у мережі розповіли, що приносить задоволення на рівні з оргазмом
-
17:27Артем Пивоваров та Alyona Alyona випустили хіт "Люлі-Люлі" на вірш Куліша
-
13:21Дім – це не місто, а країна: історія Марини, яке переїхала з Києва в Івано-Франківськ
-
10:43Привітання з Днем вчителя 2022: побажання від учнів і батьків українською
- 29 вересня
-
21:14"Ніякого розділення немає": Яна з Харківщини про життя в Івано-Франківську
-
18:52Нове "заспокійливе" для всіх українок – пісня "Колискова" від Dima PROKOPOV
-
15:29"Снаряд не вхопиш рукою": переселенка з Луганщини пояснила, чому евакуація необхідна
-
12:24Юна українка своїм танцем розчулила суддів шоу "Іспанія шукає таланти" – відео
- 28 вересня
-
19:07"Замість 54 місць у вагоні було 300": переселенка з Донеччини розповіла про свою евакуацію
-
17:19Фронтові будні: день Андрія Хливнюка на передовій показали у серії фото
-
15:51Кінець вересня буде особливим цих знаків Зодіаку: починається новий цикл
- 27 вересня
-
18:21Оксана Муха у жовтні дасть по Україні концерти до Дня Захисників та Захисниць України
-
14:25"Коли настане день, закінчиться війна": маленький Лео зворушливо заспівав хіт "Обійми"
-
11:21Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 19 – 25 вересня
- 26 вересня
-
20:18Скільки днів потрібно працювати українцям, аби купити iPhone 14 Pro
-
17:55У Києві запрацює 10 ресторанів McDonald's: коли відкриття і список адрес
-
13:21Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв 2022 року
-
10:2430 років на сцені: "Піккардійська Терція" і SASHKA презентували нову пісню Baby
- 25 вересня
-
20:4026 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:29У Київській області продовжили дію комендантської години: що важливо знати
-
13:33Як приготувати домашні сочники з сиром: рецепт випічки з дитинства
-
10:59Цитати про осінь: гарні вислови та афоризми про осінню пору українською
- 24 вересня
-
19:4725 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:55Йде 8 місяць війни: яких втрат зазнали окупанти та що досягли ЗСУ за 212 днів протистояння