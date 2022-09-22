Вітер віє: alyona alyona, Jerry Heil та Gedz презентували пісню, яку має почути кожен

Українські виконавиці alyona alyona та Jerry Heil записали спільну пісню з польським музикантом Gedz. Слухайте і ви композицію "Вітер віє"!

Вітер віє, трава шумить – це глибина, переживання, біль та надія на світле майбутнє, як зазначили виконавці.

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"Напевно, зараз настав такий час, коли українську народну пісню мають почути скрізь – серед української та європейської молоді. Почувши колись народні наспіви з Буковини, їх неможливо викинути зі своєї голови. Вони пробирають тебе і потрапляють до самого серця. Хотілося в куплеті перевернути сюжет приспіву і показати, що козак лежить не тому, що вбитий – лежить, бо він лише причаївся, поки його накрили спогади про мирне життя, за яке він ще постоїть!", – розповідає Альона Альона про нову пісню.

Слухати пісню alyona alyona & Jerry Heil & Gedz – Viter viie:

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