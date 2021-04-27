Рожевий Супермісяць 2021: вражаючі фото незвичайного явища з різних куточків планети

У різних куточках світу у ніч на 27 квітня можна було спостерігати Рожевий Супермісяць. Явище отримало таку назву через цвітіння у США в цей період рожевого гірського флокса. А тим часом користувачі мережі навперебій діляться приголомшливими знімками.

Як повідомляє NASA Science, це перший Супермісяць у цьому році, другий варто чекати уже скоро – 26 травня. На фотографіях з різних країн видно, що попри назву явища, Місяць не виглядає рожевим.

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Термін Супермісяць був введений астрономом Річардом Нолле у 1979 році. Він так назвав явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перебуванням Місяця в точці його найбільшого зближення із Землею.

Але менше слів. Дивіться, як виглядав перший у 2021 році Рожевий Місяць з різних куточків нашої планети:

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