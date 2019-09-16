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Торішні iPhone отримають одну з корисних функцій нових моделей

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Користувачі зможуть насолоджуватися функцією паралельної зйомки - фото 1
Користувачі зможуть насолоджуватися функцією паралельної зйомки

Однією з головних змін iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max стала поява надширококутної камери та нових режимів зйомки. Виявилося, що Apple вирішила не забувати про старі моделі: одну з найбільш корисних функцій одинадцятого покоління отримають й торішні смартфони.

Разом з презентацією нових iPhone компанія Apple показала можливість одночасного запису відео відразу на всі камери смартфона: ширококутну, ультраширококутну, телефото (тільки в Pro-версії) та фронтальну. Це нововведення позитивно зустріли всі, хто займається мобільною зйомкою. Правда, в стандартному додатку камери такої можливості не буде – тільки в програмах від сторонніх розробників, наприклад, FiLMiC.

І ще: Apple вимкнула важливу функцію в нових iPhone 11

Виявляється, що одночасний запис відео на кілька камер є не ексклюзивною особливістю iPhone 11, а одним з нововведень прошивки iOS 13, реліз якої відбудеться на цьому тижні. Таким чином, ця функція з'явиться і на старіших пристроях, а саме iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR і навіть iPad Pro (2018).

Торішні iPhone отримають одну з корисних функцій нових моделей - фото 355390

На перерахованих вище моделях у додатках на кшталт FiLMiC одночасно можна буде записувати відео тільки на дві камери: ширококутну та телефото (тільки на iPhone XS і iPhone XS Max) або основну ширококутну та фронтальну (iPhone XR та iPad Pro (2018).

Торішні iPhone отримають одну з корисних функцій нових моделей - фото 355393

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Джерело: Phonearena
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