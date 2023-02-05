Вітер змін – дивіться кліп від співачки ZELENOOKA про цінність часу

Українська співачка Zelenooka випустила нову пісню "Вітер змін". 23-річна артистка родом з Ізюма, і як ніхто розуміє, як важливо жити тут і зараз й займатися улюбленою справою та не марнувати дорогоцінний час. Слухайте музичну прем'єру!

Разом із релізом пісні, співачка презентує і відеокліп, режисером якого став Антон Ковальський, який також зняв чимало відеоробіт для співачки Kola.

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Це авторська пісня й вона про самопошук. Рамки суспільства, родичів, які так люблять їх розставляти. Цією піснею я хочу сказати усім, що ми повинні обирати те й бути тими, ким хочемо ми, а не ким нас бачать інші", – розповідаєZelenooka.

Коли слухаєш пісню та дивишся кліп – це наче нагадування про швидкоплинність часу. Відбиття секунд на годиннику повільно перетікає у звук стуку серця й ти розумієш, на скільки наш час обмежений, щоби витрачати його даремно. А дзеркало з двома відображеннями – це такий собі символічний спосіб розмови із двома особистостями, які живуть в людині. Тією, яка не пере чим не зупиниться, буде продовжувати мріяти, реалізовувати себе, та тією, хто боїться та витрачає час на думки про те "а що ж скажуть люди?".

У відеокліпі ми зробили відображення двох сторін особистості. Зовнішня – зазнала впливу суспільства, тому й зливається із загальною картинкою. Вона немає емоцій та відсторонена від власних бажань. А от внутрішня сторона – це вільний від усіх переконань персонаж, який робить все, що хоче і про що мріє. Він знаходиться в пошуку себе та справи всього життя. А золота рибка, з якою плаває співачка – це символ здійснення заповітних бажань", – ділиться режисер.

Слухати пісню Zelenooka – Вітер змін:

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