Гурт T.HUTSULS з Коломиї дав нове життя народній пісні "Веснянка"

"Веснянка" або "Щебетала пташечка", як ще називають цю пісню в народі, – черговий пісенний реліз від гурту "трушних" Гуцулів з Коломиї T.HUTSULS. Народні слова на музику поклав Михайло Балух, і на студії Hutsul Planet Records трек зазвучав сучасно і драйвово. Слухайте музичну прем'єру!

"Щебетала пташечка під віконечком, Сподівалась пташечка весни з сонечком", – так, як наша країна із настанням весни 2023 року сподівається на перемогу і початок нового життя на оновленій землі.

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"Веснянка" – пісня, яка дає надію, яка звучить, щоб сказати: "Україна вистоїть!". Весна уже близько, природа от-от почне свій розквіт, а сонечко зігріє землю. Зустрічаймо весну разом – з твердою вірою у перемогу України.

На благодійних концертах у підтримку ЗСУ під час виступів T.HUTSULS саме "Веснянка" полюбилася слухачам чи не найбільше. З перших секунд пісні люди підхоплювали її – і настрій весни, надії й легкості охоплював все навкруги.

До слова "Веснянка" закриває трек-лист дебютного альбому T.HUTSULS під назвою "Гуцули", реліз якого відбудеться вже 10 лютого 2023 року.

Слухати пісню T.HUTSULS – Веснянка:

Слова пісні T.HUTSULS – Веснянка – народні:

І.

Щебетала пташечка під віконечком,

Сподівалась пташечка весни з сонечком.

Прилинь, прилинь, чаронько, весна красная,

Як легенька хмаронька в небі ясная.

ІІ.

Вбери степи травами, вквітчай ніжними,

Потоки купавами білосніжними.

Осип луки перлами, вкропи росами,

Розлийся джерелами стоголосими.

Щебетала пташечка під віконечком…

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