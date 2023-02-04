Уляна Ройс записала нову пісню "Кармекс" про реалії українців

Співачка Уляна Ройс презентує нову роботу "Кармекс". Трек написаний спільно із Jerry Heil. Ця пісня стала другою частиною музичної трилогії, написаною Уляною Ройс під час війни. Перший трек "Омана" вийшов у грудні 2022 року. Слухайте музичну прем'єру!

Сингл "Кармекс" – це музична сповідь співачки про власну історію біженства та поневірянь за кордоном. Про період в три місяці, який тягнувся, здається, вічність, коли все твоє життя вмістилося в одну валізу і в одну річ – Кармекс. Саме з цим блиском для губ пов'язаний сум від втраченого кохання, адже на губах, крім омріяних поцілунків, залишився лише Кармекс.

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Війна застала мене двічі: на початку лютого я розірвала стосунки із коханою людиною, а 24 лютого з усією родиною ми прокинулися від вибухів в Києві. Я вимушена була зібрати до купи себе, взяти під контроль маму, молодших сестру й брата, та поїхати до Польщі. В одну валізу я зібрала всі свої речі – найнеобхідніше та найважливіше. Ніяких підборів, суконь чи косметики. Єдине, що я взяла із косметики – блиск для губ Кармекс", – ділиться Уляна.

Саме "Кармекс" став алегоричним символом біженства багатьох дівчат, яких війна розкидала по всьому світові. Це єдина особиста річ, яка увібрала в себе і символ жіночності та краси, і спогади про минуле життя в Україні.

В моїй пісні є рядки "Вулиці чужих країн стали нам плацебо", але насправді біженство не рятує від війни. Воно не є пігулкою. Бувши в безпеці за кордоном, я почувала себе жахливо: за весь цей період я не написала жодного рядка, мене постійно накривало почуття провини, що я не вдома, не на своєму місці, мене наче вирвали із мого звичного життя. Я повернулася до України й відчула полегшення. Мене врятували благодійні концерти, які я майже щотижня давала для людей-біженців та дітей, постраждалих від війни. Саме через виступи та зустрічі зі слухачами я відчула у собі сили та свою потрібність як артиста та волонтера. Адже музика лікує від війни. На Батьківщині я одразу почала писати пісні та творити. Я почала по-новому дихати, бо я вдома зі своїми земляками. Перебуваючи за кордоном, я відверто поговорила із собою і пообіцяла, що на місці моїх душевних ран знов проростуть квіти. Мої нові пісні – це і є ті квіти", – говорить співачка.

Слухати пісню ULIANA ROYCE – КАРМЕКС:

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