Вітаємо з поповненням: Джамала втретє стала мамою

Українська та кримськотатарська співачка Джамала 24 травня народила третю дитину. Радіо Максимум розповідає, як назвали малюка.

Співачка Джамала разом із чоловіком, Бекіром Сулеймановим, стали батьками ще одного хлопчика. Новиною зірка поділилась у соцмережі Instagram.

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Третього хлопчика подружжя вирішило назвати Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов. У мережі "посипались" привітання від підписників зірки.

24.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, в холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю. Sevem, – пише Джамала.

Чоловік Джамали – Бекір Сулейманов – також прокоментував радісну новину.

1+1 – це 5 з тобою, Джамала, – написав він у своєму Instagram.

Співачка опублікувала перше фото третього сина. Вона показала його крихітні ніжки, які тримала в руках.

Нагадаємо, що подружжя виховує ще двох синів: 5-річного Емір-Рахмана та 3-річного Селім-Гірая.

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