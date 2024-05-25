На останньому місяці вагітності: Джамала представила нову пісню "Люблю"

Українська кримськотатарська співачка й авторка пісень Джамала (Jamala) представила нову пісню та ролик "Люблю". Композицію вона почала записувати, вже знаючи, що чекає на третю дитину.

Джамала презентувала нову чуттєву пісню "Люблю". Попри останній місяць вагітності, співачка продовжує працювати і брати участь у суспільному житті.

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Цей трек адресований всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. Попри все завжди пам’ятати та не забувати це світле почуття, бо де є кохання – там і є життя. Там, де є ця любов – там є продовження, і обов’язково є надія.

І ми можемо бути невпевненими, розгубленими, самотніми, і це нормально. Але, мені здається, те, що дає людям надію, – це дійсно очікування, надія на те, що ми одного дня злетимо від цього почуття і будемо кохати попри все. І є такі константи як чоловік, жінка, народження, як океан, ріки… все це говорить про те, що там, де ти, – і є життя, – зазначила артистка.

Разом із піснею Джамала презентувала глибоку та яскраву відеороботу, режисером якої став Павло Буряк. З першого погляду це відео може здатися простим, говорить режисер, але в ньому закладено багато символізму та деталей.

У відео ми хотіли відтворити слова пісні, перенести музичний ритм на відео за допомогою декількох сюжетних ліній. І мені здається, що це вдалося. Я намагався показати паралельним монтажем рух героїв: пари та хлопчика, де хлопчик є якраз плодом кохання цієї пари. Одна з технік зйомок, яка була використана у цьому відео, – це рух по колу з рухомою платформою. Що стосується хореографії контемпорарі, вона не тільки про ритм у цьому відео, а й про відчуття моменту, відносин та візуалізація станів, в яких перебувають наші герої, – розповів він.

За словами Джамали, всі вагітні жінки намагаються уникати фото- та відеозйомок у цей період, ховаються від очей. Проте вона вирішила, що буде сприймати себе такою різною, якою вона є зараз.

Із зайвими кіло, ба більше – буду знімати обкладинку і відеокліп саме у цей період! У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі, – наголосила виконавиця.

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