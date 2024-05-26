WELLBOY показав силу кохання у новому кліпі "Цифри", створеному за допомогою ШІ

Відомий український артист Wellboy, який вже давно завоював серця слухачів своїми хітами, з початку 2024 року продовжує радувати своїх шанувальників новими музичними шедеврами. Цього разу це романтичний трек "Цифри".

Wellboy знову дивує своїх фанатів прем’єрою синглу "Цифри", який вже встиг завіруситися у TikTok. Відео з приспівом отримало понад мільйон переглядів, а користувачі активно публікують свої оригінальні ідеї під цей звук.

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Композиція "Цифри" розповідає історію кохання двох персонажів, які шукали один одного у різних світах і нарешті знайшлися в одному з них. Пісня наповнена емоціями та символікою, де Wellboy майстерно передає глибину почуттів за допомогою чисел.

Це своєрідна історія, де числа стають символами любові, а кожна цифра приховує в собі емоційний код, розгадати який зможе лише той, хто відкриє своє серце. Також артист провів паралель з числовою матрицею, у якій затонули люди.

Ми живемо у дуже непростий час. Я хочу нагадати кожному, що саме зараз важливо не закриватися у собі та своїх думках. Годі сидіти у кімнаті, листаючи новини у Телеграм. Настав час нарешті вийти із матриці та озирнутись навколо! Наші найближчі люди потребують нашої уваги. Можливо десь поруч є людина, яка мріє стати частиною Вашого життя. Майте сміливість впустити її у Ваш світ і Ви помітите, як все навкруги засяє, – зазначив Wellboy.

Артист також здивував прихильників підходом до створення кліпу на пісню “Цифри”. Відеоробота виконана з допомогою штучного інтелекту, що є доволі несподіваним рішенням після всього, через що артист та його прихильники пройшли всього рік тому.

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