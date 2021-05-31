Віталій Козловський здивував мережу кардинальною зміною іміджу: фотофакт

Український співак Віталій Козловський здивував шанувальників раптовою зміною іміджу. Користувачі мережі оцінили новий образ артиста.

Так, Віталій Козловський пофарбував волосся у світлий відтінок. Свіже фото він показав на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Козловський позував в майці, чорно-білій сорочці і з пофарбованими волоссям – тепер співак став блондином. При цьому його борода залишилася темною.

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"Трохи змінив зовнішність, але душею залишаюся собою", – прокоментував кадр артист. Фанати оцінили новий образ виконавця і засипали його компліментами.

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