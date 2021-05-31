Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Віталій Козловський здивував мережу кардинальною зміною іміджу: фотофакт

  • 84
Віталій Козловський - фото 1
Віталій Козловський / instagram

Український співак Віталій Козловський здивував шанувальників раптовою зміною іміджу. Користувачі мережі оцінили новий образ артиста.

Так, Віталій Козловський пофарбував волосся у світлий відтінок. Свіже фото він показав на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Козловський позував в майці, чорно-білій сорочці і з пофарбованими волоссям – тепер співак став блондином. При цьому його борода залишилася темною.

І ще: Дмитро Комаров показав атмосферні знімки з дружиною на українських Мальдівах

"Трохи змінив зовнішність, але душею залишаюся собою", – прокоментував кадр артист. Фанати оцінили новий образ виконавця і засипали його компліментами.

Читайте також: Вагітна MamaRika вразила шанувальників чуттєвими кадрами з чоловіком

пропозиції партнерів
Новини