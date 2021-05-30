Дмитро Комаров показав атмосферні знімки з дружиною на українських Мальдівах

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров, який закоханий у подорожі вирушив у чергову поїздку з дружиною Олександрою Кучеренко. Зіркова пара поділилася враженнями від мандрівки.

Так, Дмитро Комаров з дружиною, а також своїм оператором з сім'єю вирушили на острів Джарилгач, який розташований у Херсонській області в Чорному морі. Цю місцину ще називають українськими Мальдівами.

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Ведуча Олександра Кучеренко показала атмосферні фото з чоловіком і описала свої відчуття від подорожі. На знімку закохані позували за столом на березі моря. "Три дні, шість валіз, кілометри безлюдного пляжу і мільйон незабутніх емоцій від наших пригод на острові Джарилгач!" – констатувала Кучеренко.

Сам же телемандрівників показав більше яскравих знімків з коханою і друзями на острові. Так, Дмитро встановив прямо на березі невеликий умивальник, встиг покататися на яхті, показав красиво сервірований стіл біля моря і намети в сутінках.

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