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Вагітна MamaRika вразила шанувальників чуттєвими кадрами з чоловіком

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MamaRika з чоловіком - фото 1
MamaRika з чоловіком / instagram

Українська співачка Анастасія Кочетова, яка більше відома під псевдонімом MamaRika, недавно повідомила шанувальникам про свою вагітність. І красуня уже поділилася ніжними фото і відео, на яких постає у відвертих образах.

Співачка MamaRika чекає первістка, і в Instagram вона показала перші кадри, зроблені під час вагітності. Артистка позує в нарядах, які підкреслюють її круглий животик.

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Як зазначила зірка, зараз вона перебуває на сьомому місяці вагітності і з нетерпінням чекає появи на світ свого первістка. Стать майбутньої дитини батьки поки не розсекречують.

"Тепер кожен день зустрічаємо втрьох", – написала MamaRika під крайнім відео, на якому постала в обіймах свого чоловіка Сергія. Пара позувала біля вікна, а Анастасія показала шанувальникам оголений живіт.

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