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Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків

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Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 1

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що реконструкція першої черги київського зоопарку триває і показав, як працівники зоопарку годують хижих звірів – тигрів і левів. Відео міський голова розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Роботи по реконструкції першої черги столичного зоопарку тривають і взимку. Щоб уже навесні відвідувачі змогли оцінити нову вхідну групу, яка тепер буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічній. Також відкриють новий універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. До кінця ж наступного року в Київському зоопарку з'явиться підземний океанаріум", – написав Кличко.

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Також мер зазначив, що життя мешканців зоопарку йде своєю чергою. "Хижакам, наприклад, щоб вони не нудьгували, фахівці створюють ситуацію "полювання на здобич". Можуть покласти у вольєрах левів, тигрів, вовків і гієн м'ясо десь на високу колоду, а десь – підвісити на мотузці. І звірі, як в природних умовах, здобувають собі їжу", – розповів Віталій Кличко.

Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 382092

Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 382093

Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 382094

Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 382095

Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 382096

Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 382097

Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків - фото 382098

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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