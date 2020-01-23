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Стало відомо, скільки людей живуть в Києві

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Стало відомо, скільки людей живуть в Києві - фото 1

Опубліковані результати електронного перепису населення. У столиці України живе десята частина всього населення країни.

У Києві проживає 3,7 мільйона осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, посилаючись на результати так званого електронного перепису населення.

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Стало відомо, скільки людей живуть в Києві - фото 381522

За його словами, такі цифри його здивували, оскільки він думав, що в Києві живе менше людей.

Відзначимо, що згідно з інформацією Дубілета, в Україні живуть 37,289 мільйона людей. Це дані станом на 1 грудня 2019 року без урахування непідконтрольних територій Донбасу і анексованого Криму.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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