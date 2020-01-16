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У метро Києва замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів

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Метро - фото 1
Метро / unian

На 15 станціях київського метро у 2020 році замінять старі турнікети на нові з підтримкою безконтактної оплати проїзду.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

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"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б'ють пасажирів, навіть тих, хто оплатив проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", – йдеться в повідомленні. Зазначається, що нові турнікети замовили у словенській компанії Riko за більш ніж 100 млн грн. Турнікети такої моделі встановили на початку 2019 року на станції Площа Льва Толстого.

Згідно з умовами контракту, словенці мають поставити устаткування для станцій Героїв Дніпра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченка, Контрактова площа, Льва Толстого, Либідська, Кловська, Палац спорту, Дружби народів, Видубичі, Славутич, Осокорки, Позняки і Харківська. Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів з NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина і паперових або електронних QR-квитків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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