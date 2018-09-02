Виступ українця відзначили на авіашоу в Чехії: видовищне відео

На міжнародному авіаційному фестивалі Czech International Air Fest-2018 взяли участь українські винищувач і транспортник.

Всього у заході беруть участь чотири десятки військових і цивільних літаків і вертольотів з восьми країн: Чехії, України, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Латвії, Польщі, Словенії і Сербії.

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Акробатичний виступ пілотажної групи Baltic Bees з Латвії з літаками L-39 С Albatros і фігури вищого пілотажу у виконанні українського винищувача назвали "родзинками" шоу.

Пілотує Су-27 заступник командира з льотної підготовки 831 бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ полковник Олександр Оксанченко. Минулого року він отримав на CIAF-2017 трофей "За бездоганний найкращий динамічний показ", а роком раніше також був визнаний найкращим за виконання фігур вищого пілотажу.

CIAF – найбільше авіашоу і водночас конкурс найкращих військових бойових літаків у Чехії. Шоу проводять з 1993 року.

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