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Стюардесу British Airways покарали за вульгарне відео

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Стюардеса - фото 1
Стюардеса / youtube

ЗМІ вважають, що за допомогою цього відеозапису стюардеса вирішила продати панчохи, які були на ній під час польоту.

Стюардесу авіакомпанії British Airways відсторонили від посадових обов'язків за непристойну поведінку.

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У неділю, 19 серпня, в мережі з'явився відеоролик, на якому невідома бортпровідниця знімає панчохи і туфлі зі словами: "Як шкода, що ти не можеш їх понюхати". Після цього жінка починає танцювати стриптиз і демонструє на камеру груди.

Видання припускає, що за допомогою цього відеозапису стюардеса вирішила продати панчохи, які були на ній під час польоту. Відзначається, що зараз така практика поширена серед членів екіпажів.

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Джерело: youtube
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