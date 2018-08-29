Ryanair оголосив про запуск першого рейсу з Києва

Найбільша лоукост-авіакомпанія Європи Ryanair 3 вересня запустить новий рейс – з Києва до Берліна.

"3 вересня 2018 року в аеропорту Бориспіль відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль-Берлін-Шенефельд", – йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту Бориспіль.

І ще: Названо найкращі місця світу, які потрібно відвідати

За цим маршрутом авіакомпанія буде здійснювати чотири рейси на тиждень. З 31 жовтня Ryanair запустить рейс з України до Польщі, за маршрутом: Київ (Бориспіль) – Бидгощ. Компанія також пропонує польоти з Києва до Німеччини, Іспанії, Литви, Словаччини, Великобританії та Швеції, а також по два напрямки зі Львова до Німеччини і Польщі і один – у Великобританію.

Нагадаємо, цієї весни аеропорти Бориспіль і Львів підписали договори з лоукостером Ryanair про початок польотів в Україну. Компанія вже почала продаж квитків на українські рейси.

Читайте також: Як зненавидіти Будапешт: інструкція, яку не варто застосовувати