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Ryanair оголосив про запуск першого рейсу з Києва

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З 31 жовтня Ryanair запустить рейс з України до Польщі - фото 1
З 31 жовтня Ryanair запустить рейс з України до Польщі / interfax

Найбільша лоукост-авіакомпанія Європи Ryanair 3 вересня запустить новий рейс – з Києва до Берліна.

"3 вересня 2018 року в аеропорту Бориспіль відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль-Берлін-Шенефельд", – йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту Бориспіль.

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За цим маршрутом авіакомпанія буде здійснювати чотири рейси на тиждень. З 31 жовтня Ryanair запустить рейс з України до Польщі, за маршрутом: Київ (Бориспіль) – Бидгощ. Компанія також пропонує польоти з Києва до Німеччини, Іспанії, Литви, Словаччини, Великобританії та Швеції, а також по два напрямки зі Львова до Німеччини і Польщі і один – у Великобританію.

Нагадаємо, цієї весни аеропорти Бориспіль і Львів підписали договори з лоукостером Ryanair про початок польотів в Україну. Компанія вже почала продаж квитків на українські рейси.

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Джерело: interfax
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