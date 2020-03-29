Виставковий центр у Лондоні стане великим госпіталем для хворих на коронавірус

Слідом за аеропортом Бірмінгема, який переобладнали під тимчасовий морг для жертв коронавірусної епідемії, ще одне велике приміщення в Британії змінює своє призначення. Імпровізована лікарня буде вміщати до 4 тисяч інфікованих.

Як повідомляється, у Лондонському виставковому центрі ExCel на сході британської столиці планують відкрити великий госпіталь, в якому можуть провести карантин не менше як 4 тисячі пацієнтів з COVID-19.

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Зокрема, уряд Великобританії опублікував знімки, на яких виставковий центр перетворюється в імпровізовану польову лікарню. Відкриття планується наступними вихідними.

За останніми даними, у Великобританії налічується понад 17 тисяч випадків інфікування, з яких понад тисячу людей померли.

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