Як виглядає Том Хенкс після перемоги над коронавірусом

Легендарний голлівудський актор Том Хенкс, у якого 12 березня виявили коронавірус, приїхав додому.

Актор повернувся до Лос-Анджелеса разом з дружиною. Нагадаємо, що пара хворіла в Австралії.

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Відомо, що актору доведеться бути ще на одному карантині, тепер два тижні. Журналісти пишуть, що в Австралії вони провели два тижні в самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19.

Подружжя помітили 27 березня в машині в Лос-Анджелесі по дорозі з аеропорту додому. Хенкс 12 березня зізнався, що у них з дружиною виявили коронавірус. А ось вже 16 березня Хенкс і Вілсон покинули лікарню і самоізолювалися в орендованому домі.

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