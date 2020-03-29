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Карантин Коронавірус

Китай після карантину переживає бум розлучень: оновлені дані

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Пари - фото 1
Пари / dailymail

Рівень розлучень в Китаї значно виріс: пари занадто багато часу провели наодинці під час карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу.

Згідно з даними реєстраційних бюро, по всьому Китаю спостерігається безпрецедентне зростання заяв на розлучення.

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У Сіані, Фучжоу і інших містах пари шикуються в черги перед офісами реєстрації розлучень. В одному тільки місті Дачжоу, розташованому в центральній частині Китаю, після зняття карантину заяви на розірвання шлюбу подали одразу 300 пар.

Чиновники вважають, що зростання кількості заяв може бути викликане тим, що люди занадто багато часу провели "за ґратами" один з одним. Через поширення COVID-19 влада Китаю зажадала, щоб громадяни не виходили з дому. Вимушена самоізоляція розтягнулася більш як на місяць.

Китай після карантину переживає бум розлучень: оновлені дані - фото 394825

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Джерело: dailymail
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