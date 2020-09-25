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ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ: дивіться тизер нового фільму Антоніо Лукіча з Курган & Agregat
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Фанати фільму "Мої думки тихі", режисера Антоніо Лукіча та дуету Курган & Agregat можуть святкувати. У мережі з'явився тизер майбутнього фільму "ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМУРГ". Дивіться на Радіо МАКСИМУМ!
Картина Антоніо Лукіча "ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ" просто приречена на успіх. Принаймні тизер стрічки на це натякає.
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Що ж по сюжету? Нам розкажуть історію про двох братів Колю та Васю (їх зіграли Раміль і Аміль Насірови з "Курган & Агрегат"). Парубки вирушають у тривалу подорож до Люксембургу. У кожного з них своя мета: один мріє познайомитися з батьком, якого з п'ятирічного віку не бачив, інший же усіма силами намагається уникнути цієї зустрічі.
Люксембург, Люксембург – дивіться тизер нового фільму Антоніо Лукіча:
Фільм "ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ" запланована на весну 2021 року. Його продюсуватимуть Володимир Яценко ("Атлантида", "Додому", "Дике поле") та Анна Соболевська ("Додому").
До слова, цієї осені ми зможемо побачити підлітковий серіал Антоніо Лукіча "Секс, інста, ЗНО". Проєкт передбачає 12 серій, а розповідатиме він про життя покоління Z.
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