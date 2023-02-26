Вірші на Прощену неділю – як щиро вибачитися в СМС

Сьогодні останній день Масляної називають Прощеною неділею. Цей день готує християн до Великого посту, який починається вже завтра. Як щиро вибачатися в СМС читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Якщо ви навмисне або мимоволі образили когось впродовж року – сьогодні найкращий день для того, щоб попросити щире вибачення. Звичайно ж, не завжди є можливість зателефонувати або попросити вибачення особисто, тому не забувайте й про те, що це можна зробити за допомогою повідомлень.

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Прощена неділя передує Великому посту, який триватиме 49 днів. У Прощену неділю християни на літургії слухають глави Євангелія, у яких йдеться про прощення гріхів і про піст. "Бо якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то простить і вам Батько ваш Небесний, а якщо не будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш не простить вам провин ваших"...

Вірші на Прощену неділю, які допоможуть попросити вибачення:

***

Очисти душу і розум,

Прощення у всіх проси,

І Бог гріхи разом

Сьогодні теж простить!

***

У цей недільний день

Послання пишу.

З надією робкою

Прошу пробачити мене.

А завтра я виправлюся,

Серйозно кажу.

І Бога про прощення

Теж я молю.

***

Всі ми люди і сваримося часом,

Але потрібно, гордість відпустивши,

Подумати тверезо головою

І коротко сказати: "Прости".

***

Смс тобі пишу,

Про одне тебе прошу,

В честь особливого дня,

Мила, прости мене!

***

Прости мене, мій милий друже!

Мої безглузді метання.

Щиро бажаю тобі:

Любові, добра і процвітання!

***

***

Дуже складно буває "прости" сказати,

Але сьогодні таке неділю,

Коли можна визнати помилки свої

І за всі попросити вибачення!

***

Я кажу тобі прости

І всі образи відпусти,

Адже ми хороші друзі,

Нам ворогувати ніяк не можна!

***

Я вибачатися страшно радий,

Адже був я дуже винен,

Я визнаю помилки

І про прощення лише молю!

***

У Прощену неділю

Просіть у всіх прощення,

Млинцями пригощайте

І самі всіх прощайте!

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