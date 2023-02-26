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Вірші на Прощену неділю – як щиро вибачитися в СМС

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У Прощену неділю треба просити вибачення - фото 1
У Прощену неділю треба просити вибачення

Сьогодні останній день Масляної називають Прощеною неділею. Цей день готує християн до Великого посту, який починається вже завтра. Як щиро вибачатися в СМС читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Якщо ви навмисне або мимоволі образили когось впродовж року – сьогодні найкращий день для того, щоб попросити щире вибачення. Звичайно ж, не завжди є можливість зателефонувати або попросити вибачення особисто, тому не забувайте й про те, що це можна зробити за допомогою повідомлень.

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Прощена неділя передує Великому посту, який триватиме 49 днів. У Прощену неділю християни на літургії слухають глави Євангелія, у яких йдеться про прощення гріхів і про піст. "Бо якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то простить і вам Батько ваш Небесний, а якщо не будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш не простить вам провин ваших"...

Вірші на Прощену неділю, які допоможуть попросити вибачення:

***

Очисти душу і розум,
Прощення у всіх проси,
І Бог гріхи разом
Сьогодні теж простить!

***

У цей недільний день
Послання пишу.
З надією робкою
Прошу пробачити мене.
А завтра я виправлюся,
Серйозно кажу.
І Бога про прощення
Теж я молю.

***

Всі ми люди і сваримося часом,
Але потрібно, гордість відпустивши,
Подумати тверезо головою
І коротко сказати: "Прости".

***

Смс тобі пишу,
Про одне тебе прошу,
В честь особливого дня,
Мила, прости мене!

***

Прости мене, мій милий друже!
Мої безглузді метання.
Щиро бажаю тобі:
Любові, добра і процвітання!

***

***

Дуже складно буває "прости" сказати,
Але сьогодні таке неділю,
Коли можна визнати помилки свої
І за всі попросити вибачення!

***

Я кажу тобі прости
І всі образи відпусти,
Адже ми хороші друзі,
Нам ворогувати ніяк не можна!

***

Я вибачатися страшно радий,
Адже був я дуже винен,
Я визнаю помилки
І про прощення лише молю!

***

У Прощену неділю
Просіть у всіх прощення,
Млинцями пригощайте
І самі всіх прощайте!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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