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Привітання з Прощеною неділею 2023 – вірші, проза і картинки на свято

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26 лютого 2023 – Прощена неділя - фото 1
26 лютого 2023 – Прощена неділя

Останній день перед Великим постом – Прощена неділя. Цьогоріч ця дата припадає на 26 лютого. Привітання та найкращі побажання для вірян – у статті на Радіо МАКСИМУМ.

Прощену неділю у 2023 році відзначають в останній день тижня Масниці або ж у переддень Великого Поста – 26 лютого. Цього дня усі віряни просять вибачення та самі пробачають. У такий спосіб вони готуються та очищують свою душу перед початком посту.

І ще: 26 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Привітання з Прощеною неділею у віршах

***

У неділю, в день Прощення,
Прошу душі очищення.
Я прошу мені пробачити
А образи не назбирувати.

Всіх я щиро пробачаю
І сердечно поздоровляю,
Цей день з любов'ю зустрічайте,
Нехай він буде чистим та світлим!

***

Образи ми пробачимо один одному,
Залишимо в минулому їх, друзі!
Роздори, сварки забудемо
Такі злі, гіркі слова.
Рідних попросимо прощення,
І самі всіх у відповідь пробачимо.
У Прощене свято неділі,
Образи в серці не таїмо.

***

У Прощену неділю
Дай вам Бог добра!
Нехай життя буде прекрасними
Надіями повна!
І нехай світ стане радісніше
І чистіше і світліше.
І нехай душа зрадіє,
І стане веселіше!

***

Потрібно вміти прощати,
Навіть якщо було боляче.
Погане все забувати
І бути задоволеним життям.
І ти мене прости за помилки,
А у відповідь від тебе чекаю посмішки!

***

У цей недільний день
Послання пишу.
З надією робкою
Прошу пробачити мені.
А завтра я виправлюся,
Серйозно кажу.
І Бога про прощення
Теж я молю.
Прости мене за все

СМС поздоровлення у Прощену неділю

***

Прости мене, мій милий друже!
Мої безглузді метання.
Щиро бажаю тобі:
Любові, добра і процвітання!

***

Смс тобі пишу,
Про одне тебе прошу,
В честь особливого дня,
Мила, прости мене!

***

Я кажу тобі прости
І всі образи відпусти,
Адже ми хороші друзі,
Нам ворогувати ніяк не можна!

***

Я вибачатися страшно радий,
Адже був я дуже винен,
Я визнаю помилки
І про прощення лише молю!

***

У Прощену неділю
Просіть у всіх прощення,
Млинцями пригощайте
І самі всіх прощайте!
Вітаємо зі святом

Вітання на Прощену неділю у прозі

***

Дуже складно буває "прости" сказати, але сьогодні така неділя, коли можна визнати свої помилки та за всі попросити вибачення!

***

Нам всі гріхи прощає Бог, а я тебе сьогодні прошу пробачити мені всі образи та тривоги, всі грубі слова і неувага. Я від душі бажаю тобі щасливого, чудового життя без гіркоти та смутку.

***

Забудьмо всі образи та залишимо жалі в минулому. Нехай день Прощеної неділі позбавить від смутку твою душу і наповнить твоє серце добрими посмішками.

***

Прощення – це велика мудрість. Бажаю, щоб Господь подарував вам цю мудрість, а ще щастя, миру і любові. Прости мене, і Бог тебе простить!

***

З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в будинок, подарує здоров'я, терпіння, вміння співчувати та пробачати один одного!

Добре серце все простить

Картинки і листівки на Прощену неділю

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Привітання з Прощеною неділею 2023 – вірші, проза і картинки на свято - фото 389300

Привітання з Прощеною неділею 2023 – вірші, проза і картинки на свято - фото 389301

Привітання з Прощеною неділею 2023 – вірші, проза і картинки на свято - фото 389302

Привітання з Прощеною неділею 2023 – вірші, проза і картинки на свято - фото 389303

Привітання з Прощеною неділею 2023 – вірші, проза і картинки на свято - фото 389304

До теми: Вірші на Прощену неділю: як щиро вибачитися в СМС

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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