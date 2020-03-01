Прощена неділя 2020: що можна і не можна робити в цей день

Прощена неділя у 2020 відзначається 1 березня в останній день Масниці або ж у переддень Великого Посту. Віряни у такий спосіб готуються до тривалого періоду посту. Читайте далі та дізнайтеся, що можна і не можна робити у Прощену неділю.

Вірянам потрібно у цей день дотримуватися особливих вимог та заборон. Важливо правильно просити вибачення у Прощену неділю. Говоріть з людиною особисто! Не телефоном, не через листування, а при особистій зустрічі. Не уникайте зорового контакту. Будьте щирими у своїх словах та намірах. Лише так ви зможете відчути полегшення. Коли ви просите вибачення, то кажіть такі слова: "Бог простить, прости мене", а якщо вибачаються перед вами, то потрібно відповідати так: "Бог простить, і я прощаю".

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ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ У ПРОЩЕНУ НЕДІЛЮ:

Кожен вірянин у цей день просить вибачення у тих людей, яких міг образити, яким міг зробити боляче. Вважається, що Великий піст частково втрачає сенс, якщо перед його початком не відпустити всі образи та внутрішні переживання. На Прощену неділю вибачення починаються від старших до молодших.

у тих людей, яких міг образити, яким міг зробити боляче. Вважається, що Великий піст частково втрачає сенс, якщо перед його початком не відпустити всі образи та внутрішні переживання. На Прощену неділю вибачення починаються від старших до молодших. Також у цей день заведено пробачати боржникам , якщо у вас є такі можливості, а вони перебувають у скрутному фінансовому становищі.

, якщо у вас є такі можливості, а вони перебувають у скрутному фінансовому становищі. Ще на Прощену неділю дозволяється їсти різні солодощі та смаколики, адже це останній день перед Великим постом, а у період аж до Великодня така їжа буде під суворою забороною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ У ПРОЩЕНУ НЕДІЛЮ:

У цей день категорично не варто бути у поганому гуморі, мати сумні думки та негативні емоції. Не дратуйтеся через дрібниці. У Прощену неділю уникайте слів та дій, які можуть засмутити вас чи близьких. Конфліктні ситуації теж під забороною.

через дрібниці. У Прощену неділю уникайте слів та дій, які можуть засмутити вас чи близьких. Конфліктні ситуації теж під забороною. Також не можна працювати та займатись важкою фізичною працею. З давніх часів цей день лише для того, щоб веселитися та провести його легко у приємній компанії.

та займатись важкою фізичною працею. З давніх часів цей день лише для того, щоб веселитися та провести його легко у приємній компанії. Ще не потрібно прибирати вдома та займатись домашніми справами. Краще зробіть все напередодні або перенесіть на інший час. Знову ж таки, Прощена неділя – час для вас, ваших рідних та духовного очищення і спокою.

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