Virgin Galactic показала інтер'єр туристичного космоплана: відео

Космічна компанія Річарда Бренсона представила віртуальний тур по салону туристичного космоплана. Подано вже понад тисячу заявок на туристичний політ у космос.

Компанія Virgin Galactic показала інтер'єр салону туристичного космоплана VSS Unity класу SpaceShipTwo. Презентація опублікована в YouTube.

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Салон космічного корабля для туристів обладнаний сидіннями, які запобігають перенавантажуванню, ілюмінаторами для огляду Землі і космосу та персональними екранами.

Virgin Galactic планує проводити туристичні космічні польоти за ціною 250 тисяч доларів. У компанії говорять, що на придбання такої путівки надіслали понад тисячу заявок.

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