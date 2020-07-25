Телескоп Hubble зробив літній кадр Сатурна

Автоматична обсерваторія на орбіті навколо Землі зробила кадр планети-гіганта в його літній період. На знімку вчені виявили червоний серпанок над північною півкулею Сатурна.

Космічний телескоп NASA Hubble зробив новий кадр Сатурна в його літній період. Фото планети було знято на відстані у 839 мільйонів миль від Землі. Астрономи підкреслили, що зміни вони спостерігають на Сатурні кожен сезон.

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"Цього разу Hubble виявив кілька невеликих атмосферних бур. Це тимчасові особливості, які, мабуть, приходять і йдуть кожну пору року. Зараз на планеті-гіганті літо", – заявили вчені.

Також відомо, що телескоп зняв невеликий червоний серпанок над північною півкулею Сатурна. Фахівцю вважають, що це може бути пов'язано з нагріванням від підвищеного сонячного світла, яке змінює атмосферну циркуляцію.

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