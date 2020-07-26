Відчуй себе марсіанином: реальні фото Марсу перетворили на документальний 4К-фільм

Людство з кожним роком стає все ближчим до Марсу. З 2012 року там працює пересувна наукова лабораторія Curiosity, а в кінці липня на Червону планету відправиться новий ровер NASA Perseverance.

Використовуючи десятки знімків, опублікованих космічними агентствами, компанія ElderFox Documentaries створила міні-фільм у 4К, що дозволяє побачити Марс на власні очі.

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Отримання зображень з Марсу у високій роздільній здатності – це одна з головних проблем, яку вченим тільки належить вирішити. Велику частину часу ровер Curiosity веде передачу зі швидкістю 32 кілобіт на секунду. Є ще орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, що дозволяє значно розширити канал. Так, кожні 24 години і 39 хвилин (один марсіанський сол) всього на 8 хвилин швидкість можна підняти до 2 МБ/c. Однак і цього недостатньо для передачі відео високої роздільної здатності. Втім, на Марсі майже нічого не відбувається, тому часто і фотографії досить, щоб передати атмосферу.

Представлене відео було "склеєне" з безлічі панорам високої роздільної здатності, отриманих вченими за багато років спостереження за Червоною планетою. Всі зображення статичні, але завдяки правильному монтажу створюється відчуття рухомої картинки, ніби оператор стояв на Марсі і знімав краєвиди. У підсумку за допомогою представленого ролика можна краще відчути місцеву атмосферу.

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