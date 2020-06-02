Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Віра Кекелія з чоловіком показали кумедне батьківське відео

  • 11
Віра Кекелія - фото 1
Віра Кекелія / instagram

Родина співаків Віра Кекелія і Роман Дуда виставили смішне відео, показавши, як змінилося їх життя з появою малечі. Шанувальники у захваті від парочки!

Відома українська співачка, актриса студії "Жіночий квартал" Віра Кекелія часто ділиться з фанатами новими фото в Instagram.

І ще: Модель Victoria's Secret влаштувала гарячу зйомку в душі (18+)

Нещодавно знаменитість нарешті наважилась розкрити їх з чоловіком Романом Дудою головний секрет: виявляється, зіркова красуня довгий час дуже вдало приховувала вагітність. 1 травня парочка вперше стали батьками, на світ з'явився маленький хлопчик на ім'я Ваня. Красуня також пожартувала, що раніше закохані падали лише в пелюстки троянд, однак тепер життя молодих батьків назавжди змінилося.

Фоловери залишилися в захваті і засипали новоспечених батьків компліментами!

Читайте також: 55-річна Моніка Беллуччі завела екстремальним декольте у пікантному образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • 31 травня, 16:20
  • 1175
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35003
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2345486
Загрузка...
Новини