Віра Кекелія з чоловіком показали кумедне батьківське відео

Родина співаків Віра Кекелія і Роман Дуда виставили смішне відео, показавши, як змінилося їх життя з появою малечі. Шанувальники у захваті від парочки!

Відома українська співачка, актриса студії "Жіночий квартал" Віра Кекелія часто ділиться з фанатами новими фото в Instagram.

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Нещодавно знаменитість нарешті наважилась розкрити їх з чоловіком Романом Дудою головний секрет: виявляється, зіркова красуня довгий час дуже вдало приховувала вагітність. 1 травня парочка вперше стали батьками, на світ з'явився маленький хлопчик на ім'я Ваня. Красуня також пожартувала, що раніше закохані падали лише в пелюстки троянд, однак тепер життя молодих батьків назавжди змінилося.

Фоловери залишилися в захваті і засипали новоспечених батьків компліментами!

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