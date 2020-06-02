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Модель Victoria's Secret влаштувала гарячу зйомку в душі (18+)

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Келлі Гейл роздяглась в мережі - фото 1
Келлі Гейл роздяглась в мережі / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл розбурхала мережу звабливими фото без одягу. Ця дівчина з ангельською вродою зовсім не соромиться своїх форм.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон користувачів.

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І це зовсім не дивно, адже Келлі майже щодня тішить фанатів свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок до світських заходів та звичайних буднів. І навіть вдома дівчина з легкістю створює пікантний контент, приміром, фотосесія у душі в купальнику та взагалі без одягу. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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