Віра Кекелія показала першу прогулянку з новонародженим сином

Першого травня українська співачка і актриса студії "Жіночий квартал" Віра Кекелія вперше стала мамою, народивши чоловікові Роману Дуді синочка Івана. І уже зірка поділилася знімком з першої прогулянки з дитиною на вулиці.

На зворушливому сімейному фото Віра Кекелія постала у вільних світлих джинсах і білій футболці, а зверху вона одягла коричневий плащ. В руках артистка тримає букет бузку, а поруч з нею стоїть коляска з сином. Зірка посміхається і виглядає дуже щасливою.

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У підписі до знімка Віра зазначила, що це був її перший День матері у ролі мами: "Сьогодні вперше я святкую День Матері в ролі мами, а малюк обживає свою першу комфортну машину. Всіх матусь вітаю з цим святом! Здоров'я Вам, вашим прекрасним діткам і міцних відносин всередині родини".

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