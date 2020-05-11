Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками трендовим образом

Українська шоувумен Леся Нікітюк регулярно радує шанувальників стильними й ефектними кадрами. Теледіва нерідко викладає фото в досить відвертих нарядах, захоплюючи стрункими і пружними формами. Проте цього разу красуня поділилася трендовим образом.

Леся Нікітюк вирішила відправитися до Києва, звідки телеведуча поділилася ефектними кадрами з красивої літньої тераси, на яких демонструє стильний образ.

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Леді Ле на свіжому знімку позує на веранді серед зелені, при цьому на артистці чорний комбінезон і елегантний бежевий плащ, а на ногах світле взуття. Волосся її розпущене, а на обличчі ніжний макіяж.

На другому кадрі Нікітюк сфотографувалася біля панорамного вікна, за яким відкривається мальовничий вид на Київ. При цьому зірка грайливо приспустили плащ з одного плеча і мрійливо прикрила очі, насолоджуючись атмосферним вечором.

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