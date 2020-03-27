Віра Брежнєва підкорила стрункою фігурою і сталевим пресом

Співачка Віра Брежнєва поділилася важливими порадами, склавши прихильницям захоплюючу програму на час карантину.

Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, поділилася з фоловерами в Instagram незвичайним постом.

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Знаменитість виставила пікантне селфі в дзеркалі, позуючи після ранкового онлайн-тренування, які проводить шанувальникам у прямому ефірі на карантині через коронавірус COVID-19. Так, артистка приміряла лосини і топ світло-сірого кольору, засвітивши сталевий прес і струнку фігуру, а також давши кілька спортивних порад фанаткам.

Фоловери не пройшли повз, подякувавши співачці за ранкові тренування і захопившись її фігурою.

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