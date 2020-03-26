Джиммі Феллон показав, як вести телешоу на карантині з дітьми: кумедне відео

В умовах карантину і вимушеної самоізоляції Джиммі Феллон записує випуски The Tonight Show прямо з дому. Все б нічого, якби не його донечки (шестирічна Вінні і п'ятирічна Френсіс), які стали повноцінними співведучими його шоу. Дивіться, як йому вдається зберігати спокій і виконувати свою роботу.

У найсвіжішому випуску The Tonight Show запрошеним гостем Джиммі Феллона став Джон Ледженд.

І ще: Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео

Музикант розповів, чим займається разом з дружиною Кріссі Тайген на карантині і що дивиться на Netflix. Серед останнього – серіали "Гострі картузи" і Tiger King: Murder, Mayhem і Madness.

Але перші 7 хвилин шоу, коли Феллон читає монолог, зробили його донечки. Дівчата встигли покататися на зірковому татусі, обговорити, чим він заробляє на життя, приліпити йому на ніс пластилін Play-Doh і ще багато іншого.

Дивіться, як круто у них виходить вести програму:

Читайте також: Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу