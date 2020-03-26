Райан Рейнольдс попросив людей залишатися вдома: потужна промова

Підозрюємо, що Райану Рейнольдсу вже зовсім необов'язково зніматися в кіно, щоб тішити свою армію шанувальників. Його фан-клуб поповнюється тими, кому подобається креативний підхід актора до реклами, а також його інтернет-подвиги. Не минулося й без відео, присвяченого COVID-19.

Нове відео Рейнольдс зняв після того, як прийняв естафету від канадського прем'єра Джастіна Трюдо. У дружини політика підтвердився коронавірус, і він вирішив закликати всіх залишатися вдома, щоб зупинити поширення хвороби.

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You need to stay home. And so do your friends and family members. Help spread the word with your own video - and tag your friends to remind them to stay home too. And together, we can #PlankTheCurve. @MichaelBuble and @VancityReynolds - can you help? #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/f1PQQrzMIK — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 23, 2020

Одним з тих, кого прем'єр попросив продовжити доносити цю думку, став Рейнольдс. Актор підійшов до завдання з властивим йому креативом. На початку ролика він подякував Трюдо, а далі заявив, що у важкі часи саме на знаменитостей люди можуть покластися.

"Вони допоможуть нам впоратися з усім цим", – сказав актор.

"У часи кризи всі ми розуміємо, що саме знаменитості – це ті, на кого ми можемо розраховувати... звичайно, відразу після працівників сфери охорони здоров'я, швидкої допомоги, людей, які працюють в службах порятунку, гравців в пінг-понг, манекенів... М- м-м, уявних друзів дитинства... І ще 400 інших категорій людей", – віджартувався актор.

"Слухайте, люди, залишайтеся вдома. Зберігайте дистанцію. Мийте руки. Разом ми з цим впораємося", – підсумував Рейнольдс.

Якщо ви ще не знаєте, як проводити карантин, то тут ми підготували для вас відеоінструкцію:

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