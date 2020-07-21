Випущено фігурку Малюка Йоди в натуральну величину

Компанія Sideshow Collectibles, яка спеціалізується на випуску колекційних фігурок персонажів кіно або серіалів, випустила фігурку одного з героїв телесеріалу Мандалорець – Малюка Йоди. Копію у натуральну величину представлять на цьому тижні під час Sideshow Con 2020 року.

Фігурка виконана у масштабі 1:1, її висота – близько 30 см. Рівень деталізації Малюка Йоди вражає – від справжньої тканини його крихітного пальта до пухнастого волосся на голові.

І ще: Дитяча гра: дивіться тизер серіалу про ляльку-убивцю Чакі

Вартість фігурки не менше вражаюча, ніж його зовнішній вигляд: шанувальникам всесвіту Зоряних війн Малюк Йода обійдеться у 375 доларів.

Після старту телесеріалу Мандалорець, який є частиною всесвіту Зоряних війн, ажіотаж серед фанатів викликав новий персонаж – Малюк Йода, що з'явився в кінці першої серії. Глядачі настільки полюбили Малюка, що він став героєм багатьох мемів.

Читайте також: 12 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває