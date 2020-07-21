Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Випущено фігурку Малюка Йоди в натуральну величину

  • 40
Фігурка Малюка Йоди - фото 1
Фігурка Малюка Йоди / collider

Компанія Sideshow Collectibles, яка спеціалізується на випуску колекційних фігурок персонажів кіно або серіалів, випустила фігурку одного з героїв телесеріалу Мандалорець – Малюка Йоди. Копію у натуральну величину представлять на цьому тижні під час Sideshow Con 2020 року.

Фігурка виконана у масштабі 1:1, її висота – близько 30 см. Рівень деталізації Малюка Йоди вражає – від справжньої тканини його крихітного пальта до пухнастого волосся на голові.

І ще: Дитяча гра: дивіться тизер серіалу про ляльку-убивцю Чакі

Вартість фігурки не менше вражаюча, ніж його зовнішній вигляд: шанувальникам всесвіту Зоряних війн Малюк Йода обійдеться у 375 доларів.

Після старту телесеріалу Мандалорець, який є частиною всесвіту Зоряних війн, ажіотаж серед фанатів викликав новий персонаж – Малюк Йода, що з'явився в кінці першої серії. Глядачі настільки полюбили Малюка, що він став героєм багатьох мемів.

Випущено фігурку Малюка Йоди в натуральну величину - фото 416767

Випущено фігурку Малюка Йоди в натуральну величину - фото 416768

Випущено фігурку Малюка Йоди в натуральну величину - фото 416769

Читайте також: 12 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває

Джерело: collider
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 4009
Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
  • 19 липня, 17:25
  • 607
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2440859
Загрузка...
Новини