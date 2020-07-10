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12 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває
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Проаналізувавши популярні фільми та серіали, користувачі мережі склали ТОП кліше, які дуже часто трапляються у кіно, але в реальності їх не буває. Ймовірно, на деякі речі ви навіть не зважали, тож дивіться список та доповнюйте його своїми спостереженнями!
У вірусному пості на форумі Reddit користувач OG_Builds запитав, що є цілком нормальним у кіно, але неможливим у реальному житті. Шанувальники фільмів та серіалів пригадали чимало деталей, тож ми обрали найпоширеніші речі, які притаманні більшості стрічок.
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"Можна працювати офіціанткою і жити у величезній квартирі з повним холодильником і дорогим одягом"
"Мама робить величезний сніданок. Діти і чоловік хапають снеки з собою, ігноруючи всю їжу"
"Школа в кіно займає близько 10% дня юних героїв"
"Завжди можна втекти від вибуху, випередивши його"
"Ти кашляєш і помираєш"
"Поліцейські беруть пробу ДНК і отримують результати через годину"
"Люди дуже швидко оклигують від травм, навіть від травм голови"
"На всіх каналах завжди йдуть новини або старі фільми"
"Хтось передає комусь папку з 30 документів. Той, хто отримує її, за кілька наносекунд переглядає першу сторінку і одразу знає все про цю справу"
"У мене немає часу пояснювати, нам потрібно йти!"
"Хтось підходить до бару і просить пива, а бармен, не питаючи ні марки, ні типу, дає його"
"Усе можна хакнути за лічені хвилини"
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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