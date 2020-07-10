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12 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває

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У фільмах неможливе - можливо - фото 1
У фільмах неможливе - можливо

Проаналізувавши популярні фільми та серіали, користувачі мережі склали ТОП кліше, які дуже часто трапляються у кіно, але в реальності їх не буває. Ймовірно, на деякі речі ви навіть не зважали, тож дивіться список та доповнюйте його своїми спостереженнями!

У вірусному пості на форумі Reddit користувач OG_Builds запитав, що є цілком нормальним у кіно, але неможливим у реальному житті. Шанувальники фільмів та серіалів пригадали чимало деталей, тож ми обрали найпоширеніші речі, які притаманні більшості стрічок.

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"Можна працювати офіціанткою і жити у величезній квартирі з повним холодильником і дорогим одягом"

via GIPHY

"Мама робить величезний сніданок. Діти і чоловік хапають снеки з собою, ігноруючи всю їжу"

via GIPHY

"Школа в кіно займає близько 10% дня юних героїв"

via GIPHY

"Завжди можна втекти від вибуху, випередивши його"

via GIPHY

"Ти кашляєш і помираєш"

via GIPHY

"Поліцейські беруть пробу ДНК і отримують результати через годину"

via GIPHY

"Люди дуже швидко оклигують від травм, навіть від травм голови"

via GIPHY

"На всіх каналах завжди йдуть новини або старі фільми"

via GIPHY

"Хтось передає комусь папку з 30 документів. Той, хто отримує її, за кілька наносекунд переглядає першу сторінку і одразу знає все про цю справу"

via GIPHY

"У мене немає часу пояснювати, нам потрібно йти!"

via GIPHY

"Хтось підходить до бару і просить пива, а бармен, не питаючи ні марки, ні типу, дає його"

via GIPHY

"Усе можна хакнути за лічені хвилини"

via GIPHY

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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