12 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває

Проаналізувавши популярні фільми та серіали, користувачі мережі склали ТОП кліше, які дуже часто трапляються у кіно, але в реальності їх не буває. Ймовірно, на деякі речі ви навіть не зважали, тож дивіться список та доповнюйте його своїми спостереженнями!

У вірусному пості на форумі Reddit користувач OG_Builds запитав, що є цілком нормальним у кіно, але неможливим у реальному житті. Шанувальники фільмів та серіалів пригадали чимало деталей, тож ми обрали найпоширеніші речі, які притаманні більшості стрічок.

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"Можна працювати офіціанткою і жити у величезній квартирі з повним холодильником і дорогим одягом"

"Мама робить величезний сніданок. Діти і чоловік хапають снеки з собою, ігноруючи всю їжу"

"Школа в кіно займає близько 10% дня юних героїв"

"Завжди можна втекти від вибуху, випередивши його"

"Ти кашляєш і помираєш"

"Поліцейські беруть пробу ДНК і отримують результати через годину"

"Люди дуже швидко оклигують від травм, навіть від травм голови"

"На всіх каналах завжди йдуть новини або старі фільми"

"Хтось передає комусь папку з 30 документів. Той, хто отримує її, за кілька наносекунд переглядає першу сторінку і одразу знає все про цю справу"

"У мене немає часу пояснювати, нам потрібно йти!"

"Хтось підходить до бару і просить пива, а бармен, не питаючи ні марки, ні типу, дає його"

"Усе можна хакнути за лічені хвилини"

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