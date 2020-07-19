Дитяча гра: дивіться тизер серіалу про ляльку-убивцю Чакі

У мережі з'явився перший тизер серіалу "Дитяча гра" про ляльку-вбивцю Чакі. Творці гарантують, що на нас чекає страшне повернення головного героя.

Сюжет серіалу розгортається після фіналу останнього фільму. Після того, як лялька Чакі з'являється на розпродажі в передмісті, ідилічне американське місто поринає у справжній хаос.

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Низка жахливих убивств починає розкривати лицемірство і таємниці міста. Тим часом, поява ворогів і союзників з минулого Чакі загрожує викрити правду про вбивства, а також походження ляльки. Адже яким чином, здавалося б, звичайна лялька з обличчям дитини стала сумнозвісним монстром?

Автором проєкту став творець франшизи Дон Манчіні. Він же напише сценарій і візьме на себе обов'язки виконавчого продюсера серіалу. Він коментує свою роботу так: "Це буде темніше, похмуріше, ніж будь-коли раніше, і дуже страшно".

Озвучувати Чакі буде актор Бред Дуріф. Додаткової інформації про учасників проєкту поки що немає. Відомо тільки, що серіал складатиметься з восьми епізодів тривалістю близько години.

Нагадаємо, перший фільм про Чакі під назвою "Ігри для малюків" вийшов ще у 1988 році й отримав шість сиквелів. Новий серіал стане продовженням останньої частини франшизи "Культ Чакі" (2017 рік).

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