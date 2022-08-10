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Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
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У мережі поширюється інформація, про те, що ООН надає фінансову допомогу українським пенсіонерам. Що з цього правда – читайте далі.
У Центрі протидії дезінформації продовжують ділитись актуальними новинами для українців. Цього разу фахівці звернули увагу, що чимало людей сприймають фінансову підтримку від ООН для людей пенсійного віку черговим фейком, але це зовсім не так.
І ще: Як шахраї обманюють українців у Facebook: викрито нову схему
- Фейк: В першу чергу ЄС допомагає молоді, а потім вже пенсіонерам!
Правда: В умовах повномасштабної війни ООН надає однакову матеріальну допомогу всім соціально незахищеним верствам населення.
- Фейк: Ця допомога від ООН для пенсіонерів, що мають статус внутрішньо переміщених осіб.
Правда: Для того, щоб отримати виплату у 6600 грн (3 місяці по 2200 грн) пенсіонери не обов'язково повинні мати статус ВПО. Але це стосується саме тих людей, які зареєстровані (прописані) на окупованих або деокупованих територіях.
- Фейк: Допомогу пенсіонерам видає соцстрах в обласному центрі. Пенсіонер в окупації туди ніяк не дістанеться, тому і виплат не отримає.
Правда: літнім людям достатньо залишити заявку онлайн на платформі єДопомога. Саме тоді Мінсоцполітики перегляне дані та зможе надіслати звернення на розгляд представникам ООН, якщо буде прийнято позитивне рішення щодо виплат.
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