Вінтажний Aston Martin Девіда Бекхема продають за пів мільйона

Раритетне авто, яким володів відомий футболіст Девід Бекхем, виставили на продаж. Пробіг у машини лише майже 61 тисяча кілометрів.

Вінтажний Aston Martin V8 Volante, що належав британському футболістові Девіду Бекхему, продають за 555 тисяч доларів. Стан авто відповідає заводському. Такі машини знімалися у фільмі про Джеймса Бонда "Живі вогні" з Тімоті Далтоном в головній ролі.

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Aston Martin був випущений у кінці 1980-х. Бекхем придбав авто у 2003 році, коли грав в Манчестер Юнайтед. У 2018 році спортсмен продав раритет ательє Aston Martin Works.

Кабріолет темно-червоного кольору. Салон – в кремових тонах з вишневими вставками. Панель прикрашена ліщиною. Пробіг Aston Martin лише 61,3 тисячі кілометрів. Ательє надає покупцеві 12-місячну гарантію.

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