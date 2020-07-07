У США продають спорткар Dodge Viper 1996 року без пробігу: фото

Аукціонний будинок Bring&Trailer продає Dodge Viper GTS 1996 року випуску з пробігом всього 59 кілометрів. Крім цього, автомобіль має повністю заводську комплектацію.

Dodge Viper GTS був випущений у першій партії другого покоління спорткарів. Він отримав дах зі збільшеним простором над головою і передове на той момент оснащення.

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У комплектації авто дві подушки безпеки, електричні підйомники скла, чорний шкіряний салон і CD-плеєр. Купе оснащене атмосферним 8-літровим двигуном V10 потужністю 456 кінських сил, крутний момент 664 Нм і 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Viper має привід на задню вісь.

Автомобіль перебуває в стані нового і має повністю оригінальну комплектацію. Купе із заводськими шинами Michelin, 17-дюймовими хромованими дисками пройшов повне техобслуговування, чистку паливної системи, заміну масла і акумулятора.

Кузов авто пофарбований у синій колір з традиційними поздовжніми білими смугами. На поточний момент лот оцінюється у 77 тисяч доларів. Очікується, що фінальна ціна підніметься до 100 тисяч доларів.

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