Закинули на 40 років: у США знайшли гараж з класичними Alfa Romeo

Здавалося б, що в різних сараях по всьому світу вже було знайдено все, що тільки можна було виявити. Але ентузіастам вдалося знайти нову партію Alfa Romeo, про яких забули на 40 років.

Фахівці LBI Limited, які займаються пошуком старих автомобілів, отримали інформацію про деякий гараж. Ентузіасти були налаштовані скептично, але все ж вирушили в центральну частину штату Пенсільванія (США) на пошуки незвичайного місця.

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Виявилося, що шлях був проведений заради 5 класичних Alfa Romeo. Серед них – Giulia (1967), Berlina (1969), Alfetta (1976), Giulietta Sprint (1959) і Giulietta Spider (1959). Відмінна знахідка, але є нюанс.

Автомобілі у відверто поганому стані, кузова покриті іржею, не вистачає багатьох деталей, не кажучи вже про товстий шар пилу і зовнішності, яка відверто говорить про величезну кількість роботи, яку необхідно виконати. Звичайно, якщо хтось захоче привести ці машини до ладу. Проте, тепер автомобілі виставлять на продаж.

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