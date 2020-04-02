Винайдено велосипед зі складними колесами: відео

Колишній працівник великих автобудівних компаній створив повністю складний велосипед. Конструкція складається і розбирається за дві хвилини, включаючи колеса з безповітряними шинами з пінистого матеріалу.

Автор винаходу – каліфорнійський інженер Алекс Анімашон, колишній інженер Jaguar Land Rover і Mobius Motors. Він сподівається, що його винахід стане популярним саме серед жителів мегаполісів, які часто переміщаються з громіздкими велосипедами по міських вулицях.

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"Уявіть собі піцу, розрізану на три шматки. Колесо велосипеда складається, якщо взятися за одну частину, повернути і накласти на іншу. Повторіть процедуру ще раз – і у вас буде три шматки, що лежать стопкою. У кожному місці з'єднання коліс і на ступиці є кріплення", – пояснив принцип складання інженер.

У складеному вигляді велосипед нагадує сумку на коліщатках. Важить конструкція 14 кілограмів. За словами винахідника, приблизна вартість такого велосипеда складе від 1600 до 2500 доларів.

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