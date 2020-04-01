40-річний Mercedes перетворили в ефектний електромобіль: відео

Компанія The SL Shop перетворила старий Mercedes 350SL 1978 року випуску в електромобіль. Вживаний автомобіль отримав мотори і батарею від Tesla, але при цьому зберіг стильний дизайн.

Проєкт отримав назву SportLine ZERO. Але до британських майстрів цей Mercedes SL потрапив в поганому стані. Механіки відновили його кузов, підвіску і інтер'єр, а як силову установку вирішили використати два електромотори і батарею Tesla.

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Динамічні характеристики в компанії не повідомляють, але такий електромобіль Mercedes напевно розганяється до 100 км/год в межах 5 секунд. Запас ходу складає 240 км.

Але головне – це зовнішність. Характер спортивного родстера повністю зберегли. Однак продавати такі автомобілі в компанії не планують. Проєкт має експериментальний характер і демонструє можливості фахівців.

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