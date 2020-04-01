Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

40-річний Mercedes перетворили в ефектний електромобіль: відео

  • 26
Mercedes 350SL - фото 1
Mercedes 350SL / wikipedia

Компанія The SL Shop перетворила старий Mercedes 350SL 1978 року випуску в електромобіль. Вживаний автомобіль отримав мотори і батарею від Tesla, але при цьому зберіг стильний дизайн.

Проєкт отримав назву SportLine ZERO. Але до британських майстрів цей Mercedes SL потрапив в поганому стані. Механіки відновили його кузов, підвіску і інтер'єр, а як силову установку вирішили використати два електромотори і батарею Tesla.

І ще: Tesla проти коня: дивіться епічну гонку, яку влаштували ентузіасти

Динамічні характеристики в компанії не повідомляють, але такий електромобіль Mercedes напевно розганяється до 100 км/год в межах 5 секунд. Запас ходу складає 240 км.

Але головне – це зовнішність. Характер спортивного родстера повністю зберегли. Однак продавати такі автомобілі в компанії не планують. Проєкт має експериментальний характер і демонструє можливості фахівців.

Дивіться також: Точна дерев'яна копія Toyota Land Cruiser підірвала мережу: відео

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
  • Вчора, 12:00
  • 768
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12552
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 964
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології