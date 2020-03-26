Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів

Під час карантину різко скоротилася кількість маршрутних автобусів, трамваїв, тролейбусів та іншого транспорту, який доставляв нас на роботу. Якщо ж вам таки доводиться щодня добиратися до офісу – потурбуйтесь про свій час і здоров'я та зверніть увагу на наш ТОП транспортних засобів.

В Україні продовжили карантин до 24 квітня, а це означає, що ще не скоро ми повернемося до звичного для нас життя. Втім, низка компаній досі працюють, а це означає, що людям потрібно добиратися до роботи. Звичайно ж, можна ходити пішки (але це не завжди швидко й ефективно) або ж добиратися на таксі (але тут ніякої зарплати не стане). З цієї нагоди ми вирішили нагадати вам про круті альтернативи громадському транспорту. Цілком імовірно, що якийсь з цих варіантів у вас стоїть на балконі та очікує на свій зірковий час. І, нам здається, він настав!

Корисно: Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду

Велосипед

Велосипедом зараз надзвичайно складно когось здивувати. Втім, саме цей транспортний засіб дозволить не лише швидко, а й комфортно добиратися до роботи. Причому, катання на велосипеді – ідеальний варіант підтримки фізичної активності, якої так не вистачає усім у період карантину.

Найзручніше добиратися на роботу на велосипеді

Якщо ви не готові весь час крутити педалі – можете звернути увагу на велосипеди з електромотором. Вони дозволять вам комбінувати витрату сил, що дає можливість долати значно більші дистанції без зайвих страждань. Втім, варто пам'ятати, що електровелосипед, як правило, значно важчий, тож є всі шанси, що підіймати його на ваш п'ятий поверх – ще та оказія.

Самокат

Якщо ж ваша оселя надзвичайно компактна, то й транспортний засіб слід вибирати компактний. До прикладу, можете звернути увагу на самокат. Так, той самий транспортний засіб, на якому ви розсікали улюбленим двором у дитинстві. Ідеальним же варіантом буде електросамокат.

На самокаті можуть кататися і офісні клерки

Чому саме електросамокат? По-перше, такий транспортний засіб компактний. На відміну від велосипеда його можна спокійно занести з собою до офісу. По-друге, він дозволяє швидко долати пристойні дистанції. Щоправда, треба пам'ятати про запас ходу, аби не довелося тягнути самокат за собою. По-третє, ви будете у тренді, адже усе більше людей по всьому світу пересідають на електросамокати.

Скейт

Можна бути справжнім хіпстером, катаючись містом на скейті. Головне – бути максимально обережним, адже наші тротуари й дороги не настільки ідеальні, тож шанси знайти 2 гривні НАДЗВИЧАЙНО високі.

Для справжніх шибайголов є моделі з двигунами, які дозволяють без зайвих зусиль пересуватися містом. Щоправда, перевищувати швидкість ми наполегливо не рекомендуємо, аби не врізатися у бордюр у своєму діловому костюмі-трійці. Стосовно комфорту, то скейт можна зафіксувати до рюкзака та нести його тоді, коли їхати не дуже є сила або дорожнє покриття не дозволяє.

Скейт можна без проблем брати з собою

Лайфхак: залишіть на робочому місці скейт, аби на ньому повертатися додому після роботи. Щоправда, використовувати його слід тим, у кого робочий день закінчується при світлі дня.

Моноколесо

Хай там як, а моноколеса досі шалено популярні. Воно й не дивно, адже це ще один популярний вид персонального транспорту, який дозволяє швидко пересуватися містом. Крім того, власники моноколіс зізнаються, що такий засіб пересування позитивно впливає на фізичну форму. Дуже круто, якщо враховувати той факт, що не всім вдається присвячувати достатньо часу рухливості протягом робочого дня.

Моноколесо дозволяє швидко маневрувати поміж пішоходів

Скутер

Наостанок нагадаємо про скутери. Благо, погодні умови дозволяють розсікати містом на своїх двоколісних поні та конячках. Головне – бути максимально обережними та не врізатися у когось з кур'єрів. А їх, до слова, останнім часом стало дуже і дуже багато, що і не дивно.

Нагадаємо, що для компактних скутерів потрібно мати права категорії А1, а також зареєструвати транспортний засіб. Не варто забувати про шолом.

Від підвезення когось з друзів або знайомих на скутері або мотоциклі ми рекомендуємо відмовитися, адже такі поїздки передбачають надзвичайно тісний контакт. Тож бережіть себе та катайтесь відповідально.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також пам'ятайте про те, що потрібно уникати тісних контактів з людьми. Також не забувайте мити руки та дотримуватися карантину, якщо ви працюєте з дому ;)

Читайте також: Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома