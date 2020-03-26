На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
- 215
Під час карантину різко скоротилася кількість маршрутних автобусів, трамваїв, тролейбусів та іншого транспорту, який доставляв нас на роботу. Якщо ж вам таки доводиться щодня добиратися до офісу – потурбуйтесь про свій час і здоров'я та зверніть увагу на наш ТОП транспортних засобів.
В Україні продовжили карантин до 24 квітня, а це означає, що ще не скоро ми повернемося до звичного для нас життя. Втім, низка компаній досі працюють, а це означає, що людям потрібно добиратися до роботи. Звичайно ж, можна ходити пішки (але це не завжди швидко й ефективно) або ж добиратися на таксі (але тут ніякої зарплати не стане). З цієї нагоди ми вирішили нагадати вам про круті альтернативи громадському транспорту. Цілком імовірно, що якийсь з цих варіантів у вас стоїть на балконі та очікує на свій зірковий час. І, нам здається, він настав!
Корисно: Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
Велосипед
Велосипедом зараз надзвичайно складно когось здивувати. Втім, саме цей транспортний засіб дозволить не лише швидко, а й комфортно добиратися до роботи. Причому, катання на велосипеді – ідеальний варіант підтримки фізичної активності, якої так не вистачає усім у період карантину.
Якщо ви не готові весь час крутити педалі – можете звернути увагу на велосипеди з електромотором. Вони дозволять вам комбінувати витрату сил, що дає можливість долати значно більші дистанції без зайвих страждань. Втім, варто пам'ятати, що електровелосипед, як правило, значно важчий, тож є всі шанси, що підіймати його на ваш п'ятий поверх – ще та оказія.
Самокат
Якщо ж ваша оселя надзвичайно компактна, то й транспортний засіб слід вибирати компактний. До прикладу, можете звернути увагу на самокат. Так, той самий транспортний засіб, на якому ви розсікали улюбленим двором у дитинстві. Ідеальним же варіантом буде електросамокат.
Чому саме електросамокат? По-перше, такий транспортний засіб компактний. На відміну від велосипеда його можна спокійно занести з собою до офісу. По-друге, він дозволяє швидко долати пристойні дистанції. Щоправда, треба пам'ятати про запас ходу, аби не довелося тягнути самокат за собою. По-третє, ви будете у тренді, адже усе більше людей по всьому світу пересідають на електросамокати.
Скейт
Можна бути справжнім хіпстером, катаючись містом на скейті. Головне – бути максимально обережним, адже наші тротуари й дороги не настільки ідеальні, тож шанси знайти 2 гривні НАДЗВИЧАЙНО високі.
Для справжніх шибайголов є моделі з двигунами, які дозволяють без зайвих зусиль пересуватися містом. Щоправда, перевищувати швидкість ми наполегливо не рекомендуємо, аби не врізатися у бордюр у своєму діловому костюмі-трійці. Стосовно комфорту, то скейт можна зафіксувати до рюкзака та нести його тоді, коли їхати не дуже є сила або дорожнє покриття не дозволяє.
Лайфхак: залишіть на робочому місці скейт, аби на ньому повертатися додому після роботи. Щоправда, використовувати його слід тим, у кого робочий день закінчується при світлі дня.
Моноколесо
Хай там як, а моноколеса досі шалено популярні. Воно й не дивно, адже це ще один популярний вид персонального транспорту, який дозволяє швидко пересуватися містом. Крім того, власники моноколіс зізнаються, що такий засіб пересування позитивно впливає на фізичну форму. Дуже круто, якщо враховувати той факт, що не всім вдається присвячувати достатньо часу рухливості протягом робочого дня.
Скутер
Наостанок нагадаємо про скутери. Благо, погодні умови дозволяють розсікати містом на своїх двоколісних поні та конячках. Головне – бути максимально обережними та не врізатися у когось з кур'єрів. А їх, до слова, останнім часом стало дуже і дуже багато, що і не дивно.
Нагадаємо, що для компактних скутерів потрібно мати права категорії А1, а також зареєструвати транспортний засіб. Не варто забувати про шолом.
Від підвезення когось з друзів або знайомих на скутері або мотоциклі ми рекомендуємо відмовитися, адже такі поїздки передбачають надзвичайно тісний контакт. Тож бережіть себе та катайтесь відповідально.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також пам'ятайте про те, що потрібно уникати тісних контактів з людьми. Також не забувайте мити руки та дотримуватися карантину, якщо ви працюєте з дому ;)
Читайте також: Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
-
14:00Від Італії до Ізраїля: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
13:44Джиммі Феллон показав, як вести телешоу на карантині з дітьми: кумедне відео
-
13:16У мережу злили технічні характеристики OnePlus 8 та OnePlus 8 Pro
-
12:43Усе перекрутили: одесит, у якого виявили коронавірус, звернувся до підписників
-
12:30Перехід на літній час 2020: коли переводять годинник в Україні
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
11:44Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу
-
11:30Природа очищується? Що не так з хорошими новинами про екологію під час пандемії
-
11:16Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео
-
10:48Каннський кінофестиваль віддав свій палац під житло для бездомних
-
10:18На аукціон виставили BMW 7 серії, який 23 роки зберігали у капсулі
-
10:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:42Fendi присвятила рекламну кампанію дружбі на відстані: стильний ролик
-
09:14Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність MacBook Air 2020
-
08:44Райан Рейнольдс попросив людей залишатися вдома: потужна промова
-
08:16У ВООЗ розповіли, як потрібно боротися з коронавірусом
-
07:55Шерон Стоун показала домашнє фото під час карантину
-
07:31Audi та Volkswagen змінили свої логотипи через коронавірус
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
21:44Мої думки тихі: дивіться онлайн хітову українську комедію
-
21:1426 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Доктор Віра 13, 14 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
14:00Від Італії до Ізраїля: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників